Dl Rilancio, Misiani: Bergamo e Brescia capitali italiane cultura 2023

di dab

Roma, 3 lug. (LaPresse) - "Grazie ad un emendamento al dl Rilancio approvato dalla Commissione bilancio della Camera con il parere favorevole del Governo, Bergamo e Brescia sono ufficialmente capitali italiane della cultura per l'anno 2023. È un riconoscimento importante per due città ricche di storia e cultura, duramente colpite dalla pandemia. Da oggi, lavoreremo tutti insieme, bergamaschi e bresciani, per rendere questo progetto una bellissima occasione di rilancio per le due città". Lo scrive su Facebook il vice ministro dell'Economia, Antonio Misiani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata