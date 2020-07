Dl Rilancio, M5S: Ok bonus 200 euro per lezioni musica under 16

di abf

Roma, 1 lug. (LaPresse) - "Da sempre sosteniamo percorsi didattici che stimolano i nostri bambini. Con un emendamento al decreto rilancio sarà erogato un contributo di 200 euro una tantum per le famiglie bisognose da spendere in lezioni di musica per i figli under 16. Suonare uno strumento favorisce lo sviluppo e la creatività dei nostri ragazzi e vogliamo che i vantaggi dei corsi musicali per i più piccoli arrivino anche alle famiglie con Isee sotto i 30mila euro, che spesso non possono permetterselo”, annunciano in una nota i commissari del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera.

