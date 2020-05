Dl rilancio, Gualtieri: Dialogo essenziale per migliorare decreto

di fct

Milano, 26 mag. (LaPresse) - "Pensiamo che il metodo del dialogo sia essenziale, quindi contiamo naturalmente sull'apporto del Parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questo decreto". Lo ha detto a proposito del Dl rilancio il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alle Commissioni congiunte di Camera e Senato. Gualtieri ha ricordato che l'insieme delle misure ha un impatto di 75 miliardi di euro in termini di indebitamento netto.

