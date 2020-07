Dl rilancio, Governo pone questione fiducia in Senato

di npf/ect

Roma, 15 lug. (LaPresse) - Il Governoha posto la questione di fiducia sul decreto Rilancio in Senato. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà intervenendo in Aula.

