Dl Rilancio, Conte: Potenziamento settore sanitario e personale

di dab

Roma, 20 mag. (LaPresse) - "Con il decreto Rilancio siamo intervenuti in maniera significativa su alcuni settori cruciali, destinati a lasciare una importante eredità. Mi riferisco al potenziamento del sistema e di tutto il personale sanitario, ma soprattutto agli investimenti nella scuola, nell'università, nella ricerca. Capitale umano, ricerca e innovazione saranno le leve fondamentali su cui il paese deve puntare per rinascere. Di fronte a un domani tutto da costruire, dobbiamo riorientare il nostro modello di formazione verso un sistema basato su un processo continuo di apprendimento delle conoscenze e delle competenze, per edificare un paese più equo, più solidale, più verde". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista che sarà pubblicata domani su 'Il Foglio' e di cui si leggono anticipazioni sul sito del quotidiano.

