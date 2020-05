Dl Rilancio, Conte: Confido in Gazzetta ufficiale già domani

di ntl/mad/vor/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Il cura Italia è in sede di conversione, il decreto rilancio spero che già domani sia in gazzetta ufficiale. I tecnici stanno lavorando per rivedere quel librone, non è un problema di accordo politico". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

