Dl Ministeri, Franceschini: Turismo ritorna in sua collocazione naturale

di npfd/dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - "L'approvazione del decreto legge ministeri riporta il turismo nella naturale collocazione del ministero per i beni e le attività culturali e restituisce piena dignità a un settore cruciale per la crescita sostenibile del Paese. La valorizzazione del patrimonio culturale italiano e la promozione turistica nazionale e internazionale dei nostri territori tornano così a integrarsi in una visione complessiva capace di contribuire a uno sviluppo armonioso della comunità". Lo ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

