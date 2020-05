Dl maggio, Toti: Cifre assolutamente inadeguate, no a cinismo politica

di lrs

Milano, 7 mag. (LaPresse) - Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, segnala la "grave preoccupazione di tutti gli enti del territorio, Comuni, Province e Regioni per il decreto" maggio, "che stanzia, secondo quanto ci è dato sapere, delle cifre che non riteniamo assolutamente confacenti alle perdite di gettito, agli aiuti, alla garanzia di servizi che Regioni e Comuni pagano ai cittadini. Pertanto, abbiamo chiesto un incontro urgente al governo". "Ove questo governo ritenga di dare con una mano, attraverso un provvedimento come il decreto maggio, qualche cosa ai cittadini che poi gli viene tolta dagli enti locali, perché non hanno più i soldi dal governo per pagarli, sarebbe un'operazione non solamente inutile per i cittadini, ma anche oltremodo cinica per la politica. Ci auguriamo tutti che non sia così", sottolinea durante una conferenza stampa nella sede della Regione, a Genova, trasmessa su Facebook.

