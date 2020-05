Dl maggio, Gualtieri: Semplificare Cig, ma alcune Regioni lentissime

di dab

Roma, 5 mag. (LaPresse) - "Mi è stato chiesto quando gli italiani vedranno la cassa integrazione. Potrei rispondere quando tutte le Regioni faranno le domande, perché purtroppo alcune sono state molto lente". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sugli esiti del Consiglio Ue sui temi di economia e finanza (Ecofin). "In alcuni casi le Regioni sono state lentissime a presentare le domande all'Inps", ripete il responsabile del Mef. Proseguendo: "Nel prossimo decreto (il dl Maggio, ndr) cercheremo di introdurre delle misure per provare a migliorare, rafforzare e semplificare queste procedure, soprattutto per quel che riguarda la Cassa integrazione in deroga, che ha avuto un problema di rapidità di erogazione che costituisce un dato non positivo, come ho ribadito più volte e come ha detto anche presidente del Consiglio, Giuseppe Conte".

