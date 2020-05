Dl maggio, Bellanova: Rem non risolve problema, assistenzialismo spreco risorse

di dab

Roma, 6 mag. (LaPresse) - "Non è certamente il reddito di emergenza che risolve il problema. Non è con l'assistenzialismo che si fa ripartire il Paese, così sprechiamo risorse e distruggiamo il futuro dei nostri giovani". Lo dice la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ai microfoni di 'Sky tg24 Economia'. "Dobbiamo investire sul sistema produttivo, soprattutto sostenendo le filiere di eccellenza - aggiunge -. Dare un sussidio per due mesi non risolve il problema, ho proposto di finanziare il fondo indigenti".

