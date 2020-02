Dl Intercettazioni, Romeo: Sanzioni? Legge non è uguale per tutti

di npf/abf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - Temete sanzioni dalla presidente del Senato? "Il Pd ha occupato le aule del Senato e non ha preso neanche un'ora di sospensione ma sappiamo che in Italia la legge non è uguale per tutti, perché dipende da che parte del fiume stai, quindi ci aspettiamo di tutto". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, a margine dei lavori della commissione Giustizia sul decreto Intercettazioni , la cui aula è stata occupata dalla Lega. "Noi chiediamo la possibilità di intercettare anche per chi si procuri o detenga materiale pedopornografico. Oggi è prevista solo per chi lo produce", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata