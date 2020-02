Dl intercettazioni, Costa: Ritirati miei emendamenti su prescrizione

di abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Noi pensiamo che in questa fase debbano essere messi da parte i temi divisivi. Abbiamo pertanto ritirato i nostri emendamenti in materia di prescrizione. In questo momento di fronte al Parlamento ci sono altre priorità". Così, in una nota Enrico Costa, deputato Fi e Responsabile Giustizia del movimento azzurro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata