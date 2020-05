Dl Imprese, M5S: Estendiamo durata prestiti garantiti e abbassiamo interessi

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - “Con un nostro emendamento al decreto Liquidità estendiamo a 10 anni la durata dei finanziamenti fino a 25 mila euro interamente garantiti dal Fondo di garanzia Pmi, abbassando contemporaneamente il tasso d'interesse applicato, che non potrà superare il tasso di rendistato con durata analoga al finanziamento maggiorato dello 0,2 per cento. Abbiamo abbassato il tasso di interesse massimo semplificando il testo, cancellando la maggiorazione del tasso d'interesse applicato dovuta alla differenza tra i CDS della banca e dello Stato che avrebbe potuto far esplodere il tasso massimo applicabile, e rendendo così la norma più chiara. Si tratta di un grande risultato che offre condizioni di finanziamento ancora più vantaggiose per le nostre imprese. Adesso il sistema bancario faccia la sua parte accelerando nell'erogazione dei prestiti”. Lo dichiarano in una nota i deputati Raphael Raduzzi e Luca Sut, membri delle commissioni Bilancio e Attività Produttive del MoVimento 5 Stelle.

