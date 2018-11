Dl Genova, c'è l'ok del Senato. Ma è polemica sul pugno alzato di Toninelli

Il testo passa con 167 sì e 49 no. Bagarre in aula tra maggioranza e opposizione, Casellati sospende la seduta dopo il voto. Il dissidente M5s De Falco non vota

Il Senato dà via libera al decreto Genova, con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astenuti. La maggioranza regge, nonostante la crisi aperta dall'emendamento sul condono a Ischia di Forza Italia, passato nelle commissioni Ambiente e Lavori pubblici con il voto favorevole del senatore pentastellato Gregorio De Falco e l'astensione della collega Paola Nugnes, ma successivamente stroncato dall'aula di Palazza Madama.

"Finalmente questa assurda strumentalizzazione delle misure per Ischia contenute in questo decreto, finisce. Non c'è nessun condono, il M5S da sempre è contro i condoni", afferma il senatore del M5s, Agostino Santillo, intervenendo in fase di dichiarazione di voto in aula. "Il nostro voto è favorevole a un decreto che non avrebbe mai dovuto venire alla luce in quest'aula, ma che vista la realtà dei fatti, siamo stati costretti a fare, per garantire risposte ai cittadini", conclude.

Nonostante avesse dichiarato che avrebbe votato a favore del decreto, De Falco non ha votato: "Non ho fatto in tempo a votare, meglio così. Era destino, fato...".

Bagarre in Aula - In sede di dichiarazione di voto più di una volta si sono registrati momenti di tensione tra maggioranza e opposizione. Il picco si è avuto quando dai banchi del M5S hanno replicato alle accuse di Forza Italia, tanto che la presidente dell'assemblea, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è dovuta intervenire, arrivando poi a sospendere la seduta. "Ora basta, non siamo in un asilo", ha detto cercando di sedare gli animi. "L'intolleranza è un brutto segnale della democrazia parlamentare".

Il caso Toninelli - Il capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini ha denunciato che il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha alzato il pugno durante il voto in aula. "Mentre parlavano di morti e distruzione, più volte abbiamo visto il ministro digitare sul suo cellulare, masticare gomma e sbeffeggiarci quando noi abbiamo chiesto solo di avere la sua attenzione - tuona -. Non accettiamo lezioni dal M5S, Forza Italia è sempre stata rispettosa delle opinioni altrui". Mentre dai banchi azzurri si levava un timido coro 'dimissioni, dimissioni', Bernini ha concluso: "Ministro Toninelli, non venga mai più in quest'aula ad alzare i pugni, noi non glielo permetteremo".

Sul caso è intervenuto anche Andrea Marcucci, capogruppo del Pd a Palazzo Madama: "Non è accettabile che i primi a delegittimare il Parlamento siano i membri di questo esecutivo. Sono mesi, signora presidente che le chiediamo di gestire in maniera diversa quest'aula. Soprattutto quando ci sono atti e gesti offensivi e provocatori dei ministri nei confronti del Parlamento: è successo con Di Maio, con Salvini e Lezzi. E ora Toninelli, e lei non li ha mai richiamati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata