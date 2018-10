Dl Genova, ok commissioni: domani mattina in aula Camera

di ddn/mbb

Roma, 23 ott. (LaPresse) - Via libera delle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera al decreto legge Emergenze, che contiene le misure per la ricostruzione del ponte di Genova. Le commissioni hanno dato quindi mandato ai relatori, Gianluca Rospi (M5S) e Flavio Di Muro, di presentare in aula il provvedimento. Il decreto dovrebbe approdare in assemblea domani mattina alle 9.30.

