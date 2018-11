Dl Genova, Fattori: Grazie a De Falco e Nugnes, c'è terrorismo psicologico

di npf

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "Un sentito grazie ai colleghi De Falco e Nugnes che hanno seguito la loro coerenza, hanno pensato prima al bene dei cittadini e dell'ambiente che agli ordini di scuderia.

Grazie anche per il coraggio di una scelta non semplice in un clima di terrorismo psicoologico lontano da ogni forma di democrazia e condivisione. A riveder le stelle". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Elena Fattori, voce dissidente del Movimento.

