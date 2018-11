Dl Genova, Di Battista: Esiste un condono a Ischia? No

di egr

Roma, 16 nov. (LaPresse) - "Il condono a Ischia? Premesso che io non devo difendere per forza il Governo, la domanda è: tutte queste case verranno sostenute dal Governo per quanto riguarda la ricostruzione? La risposta è 'no'. Esiste un condono? La risposta è 'no', per me questo non è un condono". Così Alessandro Di Battista (M5S) in collegamento dal Nicaragua con Accordi & Disaccordi, nella puntata che andrà in onda questa sera alle 22.45 sul canale Nove di Discovery Italia.

