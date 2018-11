Dl Genova, Conte: Risorse e aiuti concreti a famiglie senza casa

di ntl/npf

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Il #DecretoGenova è legge. Risorse e aiuti concreti alle famiglie che hanno perso la casa, sostegno a imprese e cittadini. Avevo promesso che non avrei mai abbandonato la città in ginocchio. Il Governo è al vostro fianco, Genova si rialza". Così in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

