Dl Genova, Bucci: Ora pieni poteri per ricostruire in tempi certi

di egr

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Con il voto del Senato il decreto Genova è legge. Continueremo a lavorare per la città come stiamo facendo dal 14 agosto: adesso lo faremo con pieni poteri per poter arrivare all'obiettivo di demolire e ricostruire il ponte in tempi certi e rapidi nell'interesse dei genovesi, delle attività produttive della città, dei quartieri in sofferenza, delle famiglie degli sfollati nel rispetto e in memoria delle 43 persone che hanno perso la vita nel crollo di ponte Morandi". Così su Facebook il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi Marco Bucci. "Genova non si è mai fermata da quel giorno, adesso ha gli strumenti per rilanciarsi", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata