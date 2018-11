Dl Genova,Bucci: Lavori con negoziazione diretta senza pubblicazione

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Come commissario procederò all'assegnazione dei lavori in base all'articolo 32 della direttiva Ue 24 del 2014, ovvero con una negoziazione diretta senza pubblicazione. Verrà fatta una lettera d'invito con una specifica tecnica e alle aziende interessate sarà fatta richiesta di progetto preliminare che dovrà rispondere a caratteristiche principali come la previsione della durata del ponte, costi e tempi di realizzazione. Quindi proseguiremo con l'aggiudicazione, la richiesta di dissequestro del ponte e l'inizio della demolizione". Così su Facebook il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi Marco Bucci.

