Dl Fisco, tecnici Parlamento: Chiarire su limite 100mila euro per condono

di mbb/dft

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Si valuti l'opportunità di chiarire in via esplicita se il limite complessivo di 100mila euro di imponibile annuo vada rapportato al cumulo di imposte e contributi oggetto di dichiarazione integrativa, ovvero se sia riferibile a ciascuno di essi". Lo si legge nel dossier preparato dai tecnici di Camera e Senato per il Dl Fisco. Nel dossier, preparato mentre il decreto è all'esame del Parlamento, i tecnici sottolineano che sarebbe opportuno aggiungere alcuni dettagli chiarificatori per l'ormai famoso articolo 9, che permette una dichiarazione integrativa sul proprio imponibile.

