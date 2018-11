Dl Fisco, stretta contro evasori seriali Rc auto: stop patente

di mbb/dab

Roma, 28 nov. (LaPresse) - Inasprimento delle sanzioni per chi circola in auto senza aver pagato l'assicurazione. Lo prevede un emendamento della Lega al Dl Fisco, approvato dall'Aula del Senato, che prevede un raddoppio della multa. Inoltre, in caso di violazione reiterata per due volte in due anni, ci sarà la sospensione della patente da uno a due mesi e, anche in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta, il fermo dell'auto per 45 giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata