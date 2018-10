Dl fisco, Salvini apre al confronto: "Torno a Roma per risolvere i problemi"

Il caso del decreto fiscale va risolto e, dopo una nottata di riflessioni, Matteo Salvini ha deciso: sabato sarà a Roma. "Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi", dice il vicepremier e ministro dell'Interno, che dovrebbe quindi partecipare al Cdm convocato dal premier Conte per fare luce sul giallo della 'manina' che 'ossessiona' Luigi Di Maio. Una scelta necessaria per mettere fine alle polemiche, che, per Salvini, "aiutano solo gli avversari del governo, i burocrati europei e gli speculatori".

In ogni caso, la posizione della Lega è chiara: il testo del decreto fiscale, ribadisce Armando Siri, in un'intervista al Corriere della Sera, "è frutto di una concertazione avvenuta nel corso di una riunione a Palazzo Chigi". Il sottosegretario leghista ai Trasporti conferma quindi la presenza di Di Maio durante la stesura del documento e aggiunge: "Io non so se ci sono state una, due o tre manine. Mi pare paradossale si possa pensare che, nell'ambito delle stanze del livello istituzionale tra i più alti del Paese, possa avvenire qualcosa di non concordato. Temo più gli equivoci", si legge ancora nell'intervista. A proposito di un'eventuale incomprensione del testo da parte dello staff di Di Maio, aggiunge: "Più che incomprensione può essere distrazione, io non lo so. Ma non è che il testo si scrive da solo".

Stessa linea per Giancarlo Giorgetti: "Per dieci giorni - spiega a Repubblica - al ministero dell'Economia è stato discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla dichiarazione integrativa. Ne hanno parlato approfonditamente i nostri Bitonci e Garavaglia con la viceministra del M5S Castelli. Poi il presidente Conte con Salvini e Di Maio, nel vertice che precede il Consiglio dei ministri di lunedì, decidono di porre un limite di 100mila euro e la norma è stata formulata nella sua interezza, nel testo che conoscete tutti".

"Sarebbe stato assurdo non concedere l'ombrello di non punibilità per reati fiscali a chi accetta di venire allo scoperto e pagare", sostiene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. "Io ho seguito i lavori fino all'approvazione dell'articolo 6. La norma contestata è contenuta all'articolo 9. E lì non so cosa sia successo, non c'ero e non sono stato io a redigere il verbale. Non so chi lo abbia fatto. Da quel che mi è stato riferito il decreto è stato approvato dopo che il premier Conte ha supervisionato il testo apportando le modifiche ritenute necessarie". Poi l'affondo: "Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano".

