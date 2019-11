Dl fisco, Ruocco: Approvare bonus airbag per moto

di abf

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Stiamo cercando di far approvare la proposta di Graziella Viviano di istituire un bonus airbag per le moto sotto forma di emendamento al dl Fiscale. Si tratta di una detrazione fiscale che può arrivare fino al 50% della spesa effettuata per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli. Questi giubbotti salverebbero la vita a migliaia di persone, di ragazzi e ragazze che potrebbero essere i nostri figli". Così in una nota Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze alla Camera.

