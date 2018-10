Dl Fisco, Molinari (Lega): M5S conosceva la misura

di egr/npf

Roma, 18 ott. (LaPresse) - "La dichiarazione integrativa dei redditi è su tutti i giornali da una settimana: dov'è la notizia? Di Maio è andato a denunciare che c'è questa norma su cui il M5S ha addirittura rivendicato un intervento contenitivo quindi conoscevano la misura. Cosa sia successo non lo so, siamo tutti sorpresi perché di questa misura abbiamo parlato da tempo. Poi non posso sapere come sia stata scritta perché non sono in Cdm, ma il contenuto sostanziale era noto: non mi pare una cosa diversa da quello di cui si è discusso nell'ultima settimana". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari interpellato in transatlantico sulle parole di Luigi Di Maio sul dl Fiscale e la 'manina'.

