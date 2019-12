Dl Fisco, il Senato vota la fiducia 166 sì e 122 no, è legge

L'aula del Senato ha approvato la richiesta di fiducia del governo sul decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria, con 166 sì e 122 no. Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, è dunque legge.

Intanto dopo il via libera ottenuto in aula al Senato, il testo della manovra arriverà in aula alla Camera dei Deputati domenica 22 dicembre dalle 9.30, con la discussione generale e l'inizio delle votazioni. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera. A quanto si apprende, il governo dovrebbe porre la questione di fiducia. Il termine per la chiusura dell'esame sulla manovra in commissione Bilancio è la tarda serata di sabato 21.

