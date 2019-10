Dl fisco, 5,3 mld per fondo riduzione tasse

di scp

Milano, 24 ott. (LaPresse) - Il fondo per la riduzione della pressione fiscale è incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. "Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica". Lo si legge nell'ultima bozza del decreto fisco.

