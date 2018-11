Dl fiscale, riunione Lega-M5S: slitta termine emendamenti

di egr/abf

Roma, 7 nov. (LaPresse) - E' slittato a domani alle 15 il termine per la presentazione degli emendamenti al dl Fiscale in commissione Finanze del Senato dopo che erano emerse criticità interne alla maggioranza. M5S e Lega devono trovare un accordo sulle proposte di modifica da presentare. Per questo motivo è in corso a Palazzo Madama una riunione di maggioranza a cui sono presenti, tra gli altri, Massimo Bitonci (sottosegretario al Mef in quota Lega) e Alberto Bagnai, senatore leghista e presidente della commissione Finanze del Senato, oltre al sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S).

