Dl crescita, Tria: Ragioneria sta chiudendo bollinature

Roma, 17 apr. (LaPresse) - Il decreto crescita e lo sblocca cantieri "sono in via di approvazione" dopo l'ok salvo intese in Cdm e "si stanno chiudendo tutte le bollinature". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a palazzo Madama sul Def.

