Dl Crescita, fonti M5S: Non è 'salva Roma', serve a Italia. No ricatti

di dab

Milano, 18 apr. (LaPresse) - La norma che la Lega vorrebbe togliere dal decreto Crescita non è affatto un 'salva Roma', ma un 'salva Italia'. Evidentemente, quando la Lega non riesce ad intestarsi qualcosa, la boicotta. Ma non accettiamo ricatti: eliminare questa norma, che è a costo zero per lo Stato, significa fare un torto non al Movimento 5 Stelle, ma a tutti gli italiani. È quanto si apprende da fonti del M5S.

