Dl crescita, fonti M5S: Gaffe Salvini, 'Salva Roma' è a costo zero

Milano, 22 apr. (LaPresse) - "Siamo di nuovo costretti a puntualizzare, perché la Lega con Matteo Salvini è inciampata in una grandissima gaffe senza saperlo. Il provvedimento di cui parlano, che loro chiamano salva-Roma, poi salva-Raggi quando capiscono che il primo epiteto non paga in termini elettorali, è totalmente a costo zero. Non andiamo oltre, ci fermiamo qui, sarebbe paradossale spiegare qualcosa che capirebbe anche un bambino". Lo dicono fonti del Movimento 5 Stelle.

