Dl crescita, Di Maio: E' piano emergenza per fronteggiare difficoltà Ue

di lrs/ect

Milano, 5 apr. (LaPresse) - "Oggi è un giorno importante, perché ieri il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge crescita. In quattro ore abbiamo approvato un piano di emergenza per la crescita in Italia per fronteggiare le difficoltà europee. La Germania aveva delle previsioni di crescita di +1,9% e ora sta combattendo per lo 0,8%. E' un momento per l'Europa difficile e noi dobbiamo fare delle scelte velocemente". Lo ha detto il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, arrivando nella sede di Assolombarda a Milano. "Dobbiamo essere all'altezza delle difficoltà che sta vivendo l'Europa, e siamo sicuri che l'Italia lo farà", ha sottolineato. "Abbiamo messo - ha aggiunto il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro - nel decreto ieri una serie di misure che serviranno ad affrontare questo momento, dobbiamo lavorare sulle esportazioni e dobbiamo consentire alle aziende gli investimenti. Tra le tante misure, c'è la reintroduzione del super ammortamento per le aziende, che significa avere sgravi sugli investimenti. Continuiamo ad abbassare l'Ires e a lavorare all'abbassamento dell'Imu sui beni strumentali e sui capannoni. E poi c'è tutto il piano per l'export".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata