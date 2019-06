Dl Crescita, commissario per Europei Calcio 2020 a Roma

di ntl

Roma, 10 giu. (LaPresse) - "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti alla manifestazione Uefa Euro 2020 Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisto di servizi e forniture anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva". E' quanto si legge in un emendamento dei relatori al decreto Crescita presentato in commissione Bilancio alla Camera.

