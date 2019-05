Dl Crescita, Beltrami: Articolo 38 così com'è scarica criticità su Roma

di dab

Milano, 10 mag. (LaPresse) - Il cosiddetto 'Salva Roma' uscito dal Consiglio dei ministri, "così com'è risolve alcuni problemi alla gestione commissariale, ma se è intesa come portare a termine il proprio dovere, ovvero garantire la copertura del piano di rientro, l'articolo 38 oggi non lo garantisce, evidentemente. Cioè, chiude la gestione commissariale, non dà copertura al piano di rientro, scarica su Roma capitale tutte le criticità che dal 2012 sono evidenziate in tutti i documenti ufficiali". Lo ha detto il commissario straordinario del governo per il piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, Alessandro Beltrami, rispondendo alle domande dei deputati in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto Crescita.

