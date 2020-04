Dl credito, elezioni amministrative rinviate all'autunno

di ntl/scp

Roma, 6 apr. (LaPresse) - Via libera al rinvio delle elezioni amministrative previste in primavera e che ora slittano all'autunno a causa dell'emergenza coronavirus. È quanto prevede una norma inserita nel decreto credito che fa slittare in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020 le elezioni comunali, mentre la durata in carica degli organi regionali viene portata da cinque anni a cinque anni e 4 mesi, con le elezioni da indire entro sessanta giorni dalla scadenza. Rinviate anche le suppletive in Sardegna per un seggio vacante al Senato.

