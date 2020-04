Dl Credito, Conte: Sace rimane nel perimetro di Cdp

di ntl/dab/mbb

Roma, 6 apr. (LaPresse) - “Lo Stato offrirà una garanzia per cui tutto avvenga in maniera celere, spedita, sicura. Aggiungiamo il finanziamento attraverso Sace che rimane nel perimetro di Cdp”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

