Dl Covid, Ghedini: Non sono ispiratore emendamento pro Mediaset

di dab

Roma, 14 nov. (LaPresse) - “Leggo con stupore che sarei stato ispiratore e sostenitore dell'emendamento che a parere di alcuni favorirebbe Mediaset. Come sarà facile accertare quell'emendamento mi era totalmente sconosciuto. Altrettanto facile è osservare che la posizione del maggior azionista di Mediaset non è sostanzialmente minimamente agevolata dal provvedimento. Inoltre alcune previsioni contenute nell'emendamento non sono affatto favorevoli per eventuali operazioni straordinarie. Si è trattata dunque di una decisione della attuale maggioranza con la quale non ho avuto alcun contatto. Trattasi all'evidenza di false voci artatamente propalate da chi ha interesse a creare ulteriori problematiche in una vicenda complessa per la quale contrariamente a quanto falsamente si afferma ho sempre lavorato per una equilibrata soluzione senza dover attendere decisioni giudiziarie”. È quanto afferma l'Avvocato Niccolò Ghedini.

