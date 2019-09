Dl clima, Minambiente: Nuovo testo non diramato, contenuti in evoluzione

di dab

Milano, 27 set. (LaPresse) - In riferimento alle nuove bozze del dl clima, che secondo alcune fonti starebbero circolando in queste ore, il ministero dell'Ambiente fa sapere di non aver diramato alcun nuovo testo. Come più volte spiegato, la situazione e i contenuti normativi sono in costante evoluzione, grazie alla proficua concertazione con altri ministeri.

