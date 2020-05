Dl Aprile, bozza: Rem fino a 800 euro per 3 mesi

di scp

Torino, 2 mag. (LaPresse) - "È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza", "quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020. Lo si legge nella bozza del dl Aprile. L'importo del Rem è "fino a un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili", "il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata