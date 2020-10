Dl agosto, Pd: Via libera a bottiglie rPet riciclate al 100%

Milano, 3 ott. (LaPresse) - "Grande notizia per il nostro Paese: ora è possibile anche in Italia produrre bottiglie in plastica riciclata (rPet) al 100%". Lo annuncia su Facebook il senatore del Partito democratico Andrea Ferrazzi, vicepresidente della commissione Ecomafie e capogruppo in Commissione ambiente.

