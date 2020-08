Dl agosto, Morani: Incentivare consumi, soldi scostamento per riattivare made in Italy

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - "Decreto agosto: è fondamentale incentivare i consumi". Lo scrive la vice ministra dello Sviluppo economico, Alessia Morani, in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter ufficiale. "Va alimentata la domanda interna con incentivi al consumo - aggiunge -. Abbiamo necessità di creare Pil e lavoro. I soldi dello scostamento devono riattivare il Paese e il made in Italy, non facciamoci sfuggire questa occasione".

