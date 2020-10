Dl agosto, Fico: Non c'è bisogno di fermare lavori

di lca

Milano, 1 ott. (LaPresse) - La discussione sul Dl agosto non subirà slittamenti. Lo ha confermato il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli per le celebrazioni del bicentenario della prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie. "La presidente del Senato è stata chiarissima: non c'è nessun fermo dei lavori del Senato perché non ce n'è alcun motivo e bisogno", ha specificato Fico schierandosi con la presidente Casellati per la decisione di non chiudere Palazzo Madama dopo i due senatori trovati positivi al Covid. "Sono con lei: so che è giusto mantenere le Camere aperte ma non solo. È giusto che si facciano i tracciamenti e si vada avanti normalmente come qualsiasi altra struttura. Casellati - ha concluso Fico - sta facendo ottimo lavoro".

