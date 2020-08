Dl agosto: via libera dal Consiglio dei ministri "salvo intese"

"Tre milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione delle formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe", annuncia la ministra per la Famiglia Elena Bonetti su twitter

Arriva nella bozza aggiornata del decreto agosto il Fondo per la filiera della ristorazione, con una dotazione di 400 milioni, per l’acquisto di prodotti made in Italy a condizione che il fatturato da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dello stesso periodo 2019, o che si sia avviata l'attività dopo il 1 gennaio 2020.

Via libera ‘salvo intese’ al decreto agosto in Consiglio dei ministri. E’ quanto si apprende da fonti di governo

Crimi: "Manovra da 25 mld per lavoro, scuola e meno tasse"

"Questo governo ha dimostrato di lavorare bene e nell'interesse esclusivo del Paese. Oggi si vara una manovra da 25 miliardi di euro" in cui "al centro c'è il lavoro, la tutela dei rapporti esistenti e l'incentivo a nuove assunzioni, il supporto agli enti locali, ai Comuni, al trasporto pubblico locale, un altro miliardo di euro alla scuola e soprattutto, fondamentale, riduzione delle tasse e decontribuzione per dare respiro e sostegno alle imprese. Quindi, lo giudico un ottimo lavoro". Così il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi intervistato dal Tg1.

Tasse sospese, 50% entro gennaio, resto in 24 rate

Tasse e contributi dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospesi per la crisi Coronavirus potranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. L'altro cinquanta percento potrà essere pagato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Acconti novembre slittano ad aprile con perdite del 33%

Slittano ad aprile gli acconti dovuti a novembre delle imposte sui redditi e dell’Irap dagli Isa o gli autonomi in regime forfettari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Previsto anche Fondo per la formazione delle casalinghe', con una dotazione di 3 milioni di euro annui dal 2020, finalizzato "alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l’inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria".

Capitale newco Alitalia a 20 mln, salta vincolo Ue

Sale a 20 milioni, dai dieci di una precedente versione, il capitale iniziale della Newco Alitalia secondo quanto si legge in una bozza aggiornata del decreto agosto. Il Cda "redige ed approva, entro 30 giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria". Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all’integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea". Nella versione precedente del testo invece si stabiliva che la società sarebbe stata messa in liquidazione con il no della commissione europea.

Autorità per la laguna di Venezia

"All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare", si legge nella bozza. Il Presidente "è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata