Disabili, Mattarella: Senza diritto a differenza si perde privilegio libertà

di dab/ddn

Roma, 31 dic. (LaPresse) - "Una associazione di disabili mi ha donato per Natale una sedia. Molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta: 'Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi'. Esprime appieno il vero senso della convivenza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno, parlando del regalo ricevuto dai ragazzi della Locanda del Terzo Settore 'Centrimetro zero', realizzato in collaborazione con il progetto artistico di design artigianale 'In'sidja'. La locanda, che si trova nel comune di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, è un progetto che coinvolge la disabilità, l'autoproduzione e il recupero creativo. È attiva da due anni, coinvolge 27 persone e ha già realizzato numeri significativi con 50 coperti per più di 200 ingressi settimanali.

