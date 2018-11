Diritti Lgbt, Appendino incontra Fontana: "Torino continua a riconoscere le famiglie arcobaleno"

"Il mondo cambia, la società evolve, il ministro Fontana ha parlato di famiglia e io ho ripetuto che secondo me vanno riconosciute" anche quelle tra partner omosessuali. Chiara Appendino ribadisce la posizione della sua amministrazione in materia di diritti alle famiglie arcobaleno: "Torino va avanti per la sua strada", le parole della prima cittadina. La città piemontese è stata la prima in Italia a consentire alle coppie omogenitoriali di registrare i propri figli all'anagrafe includendo come genitori due persone dello stesso sesso.