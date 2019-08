Pd, Zingaretti apre al M5s: "Sì a un governo di legislatura con una maggioranza solida, altrimenti al voto"

La relazione del segretario accolta all'unanimità dalla direzione dem. "No a confuse ammucchiate o manovre di palazzo. Il problema più grave da affrontare è la manovra". E pone 5 condizioni per trattare

È finito "uno dei Governi peggiore della storia della Repubblica. Il progetto dell'alleanza giallo-verde dopo 14 mesi è fallito. Sono stati mesi drammatici. Il dibattito di ieri al Senato non è stato da meno. Il Governo ha terminato il suo percorso tra insulti e urla e con un tardivo racconto delle irresponsabilità". Nicola Zingaretti apre così la direzione Pd chiamata a discutere la strategia del partiro dopo la fine del governo guidato da Giuseppe Conte e l'apertura delle consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Il problema più grave - continua il segretario dem - non è un se l'esercizio provvisorio ma la mostruosa manovra di bilancio che si dovrà fare. La clausola IVA vale 23 miliardi, il doppio dell'anno passato, la più alta di sempre. Con le altre spese obbligate si arriva a 30 miliardi È questa l'eredità avvelenata. Togliamoci dalla testa che si troveranno con facilità. Ecco perché la legge di bilancio è il punto di partenza di ogni confronto".

Per Zingaretti, che invita il Pd all'unità, un governo di transizione non è una soluzione praticabile, anzi è rischiosa, quindi propone di verificare l'esistenza di una maggioranza solida perché se si deve andare al governo, questo deve essere il migliore possibile. No ad ammucchiate confuse o manovre di palazzo. E se non sarà possibile formare un esecutivo forte, "di svolta per la legislatura", allora si andrà subito al voto.

Cinque sono le condizioni per iniziare il dialogo con il M5S. La discontinuità per un eventuale governo deve riguardare soprattutto Ue, democrazia, ambiente, migranti e equità. "L'impegno e l'appartenenza leale all'UE per una Europa profondamente rinnovata. Il pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa incarnata dai valori e dalle regole scolpite nella Carta Costituzionale a partire dalla centralità del Parlamento. L'investimento su una diversa stagione dello sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale. Una svolta profonda nell'organizzazione e gestione dei flussi migratori fondata sui principi di solidarietà, legalità e sicurezza. Una svolta delle ricette economiche e sociali a segnare da subito un governo di rinnovamento in una chiave ridistributiva e di attenzione al lavoro all'equità sociale, territoriale, generazionale e di genere. Che riapra una stagione di investimenti pubblici e privati", ha specificato Zingaretti.

La relazione è stata approvata per acclamazione all'unanimità dalla direzione.

