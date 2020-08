Digitale, Grillo: Servono piano e risorse ingenti, anche da Recovery fund

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "L'obiettivo deve essere quello di recuperare rapidamente e con una visione unitaria il ritardo tecnologico e digitale accumulato dall'Italia negli ultimi anni, che oggi costituisce una priorità di sviluppo e di rilancio per il Paese. Serve un progetto che sia in grado in tempi brevi di sbloccare ingenti investimenti diretti e indiretti, anche utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Europa attraverso il Recovery Fund". Lo scrive il co-fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in un post pubblicato sul suo blog.

