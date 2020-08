Digitale, Grillo: Ora ampia convergenza politica su piano industriale

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "Ci vuole un'ampia convergenza politica, isitituzionale su questo piano industriale, ripeto: industriale. Non c'è destra o sinistra, dobbiamo essere d'accordo e proiettati nel futuro. Non possiamo essere sempre monitorati dal mondo come un paesino dalle scarse possibilità. Ce le abbiamo le possibilità". Lo dice il co-fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, in un video pubblicato sul suo blog, a proposito dello sviluppo digitale.

