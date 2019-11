Digitale, Fico: Considerare commissione permanente sull'innovazione

di abf

Roma, 26 nov. (LaPresse) - "A questo scopo, secondo la Corte dei conti andrebbe anzitutto compiuta una riflessione sulla coesistenza di più attori di vertice nella strategia nazionale in materia: il nuovo Ministero per l'innovazione, il Dipartimento della funzione pubblica, il nuovo Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale. Sono convinto che questi temi debbano avere un rilievo centrale nell'azione politica e legislativa del Parlamento. E mi chiedo se non sia giunta l'ora di considerare - nel quadro di una più ampia riforma del Regolamento della Camera - l'istituzione una commissione permanente con competenza orizzontale sulle questioni dell'innovazione digitale". Così il presidente della Camera Roberto Fico, alla presentazione del Referto in materia di informatica pubblica della Corte dei Conti.

