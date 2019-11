Difesa: Dati Trenta integrati su pagina trasparenza ministero

di dab

Roma, 18 nov. (LaPresse) - In merito a quanto emerso da notizie di stampa riguardo la modifica della pagina 'Amministrazione Trasparente' del ministero della Difesa in relazione alla posizione del ministro pro-tempore Elisabetta Trenta, si chiarisce che la variazione ha riguardato l'integrazione di una voce specifica, quella relativa alle missioni. In particolare, nell'ambito delle cicliche attività di aggiornamento, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, si è provveduto ad inserire gli importi dei viaggi di servizio e delle missioni relativi all'anno 2019, aggiunti a quelli già pubblicati sul 2018. Si è quindi trattato di una integrazione di dati, non appena disponibili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata